وزير القوى العاملة: تسليم 304 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة هي الفئات الأولى بالرعاية، وأن وزارته مستمرة في تقديم الدعم والرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه هناك تغيير في طريقة توفير فرص العمل لهم".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الوزارة سلمت 304 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة، متابعا "أشكر كل شركات القطاع الخاص لاستجابتها وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات".



وذكر أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، موضحًا أن "القانون يقضي بتخصيص 5 % من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة".

