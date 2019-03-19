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توك شو

وفاء عامر: أشارك بكليب جديد احتفالا بعيد الأم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:13 م
وفاء عامر
وفاء عامر
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة وفاء عامر إنه سيجمعها كليب مع ابنها عمر احتفالًا بعيد الأم يسمى "أشبع منها".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "عمر ابني أجمل هدية من ربنا، وأدعو كل ابن أنه يرضي أمه، وأن كل أم تستوعب ابنها".

وتابعت: "بعلم ابني الصح من الغلط، وأن محدش هيحبه قدي، وأنه يستفيد من تجاربه"، مضيفة: "أقول لكل أم لا تتنازلي عن الهدية من ابنك لأنها دليل اهتمام بالمرأة".

وأردفت: "ابني مهتم بإنتاج أعمال فكاهية وتقليد فنانين على الإنترنت، وابني رشحني لدور الأم في الأغنية وفوجئت بأنه سيؤدي دور الابن".

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