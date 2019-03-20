اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها على المتهم الشافعي محمد الشافعي، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.



وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.