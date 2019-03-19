شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاص سعر المعدن الأصفر

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض سعر الذهب جاء نتيجة طبيعية لهبوط سعر الدولار.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أن تمويل الذهب يكون من الخارج، مضيفا أنه يتم استيراد الذهب بالدولار وليس بالعملة المصرية.



وأوضح أن مناسبة عيد الأم تعتبر حدثا في سوق الذهب المصري، لوجود إقبال كبير من جانب الجمهور لشراء الهدايا، مؤكدا أنه يتم التعاون بشكل جيد للغاية، هل يصبح المنتج في متناول الجميع.

