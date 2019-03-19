ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شعبة الذهب تكشف أسباب انخفاص سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:07 م
الذهب
الذهب
حسام الحارتي
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض سعر الذهب جاء نتيجة طبيعية لهبوط سعر الدولار.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "،  أن تمويل الذهب يكون من الخارج، مضيفا أنه يتم استيراد الذهب بالدولار وليس بالعملة المصرية.

وأوضح أن مناسبة عيد الأم تعتبر حدثا في سوق الذهب المصري، لوجود إقبال كبير من جانب الجمهور لشراء الهدايا، مؤكدا أنه يتم التعاون بشكل جيد للغاية، هل يصبح المنتج في متناول الجميع.

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد حسن بصحبة ابنته

ننشر أول صور للضابط المصاب في حادث إطلاق نار بأوسيم

شباب الإخوان يفضحون أردوغان بعد تهديده بترحل 12 إلى مصر.. فيديو

نشأت الديهي عن استغلال الجزيرة لهدم مسجد فى غيط العنب: مزايدة رخيصة

ابن عاق يطعن والده 16 مرة ويحرق منزل عائلته وهم نائمون ..صور

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

نيسان تخطط لزيادة إنتاج مصنعها في مصر من 6 الآف إلى 28 ألف سيارة

ولاد البلد.. قصة منى شندي.. مصرية تقود البحرية الأسترالية

شاهد.. علي محمد علي يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

الملك سلمان يطلق اسم ولي العهد على أهم شوارع العاصمة السعودية

السترات الصفراء تقتحم مكتب المدعي العام البريطاني فى لندن

مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو سبب تراجع مستوى محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو
أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة
تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو
فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة حول العقود المؤقتة للفائزين بمسابقة المعلمين
هل تساهم السوشيال ميديا على التفكك الأسري.. استطلاع أحمد موسى الليلة في على مسئوليتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟