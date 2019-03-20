اليوم.. محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامى تخصص فى الإتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية، تعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار .



تضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول .