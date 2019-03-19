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ثقافة

"الإنسان الطيب في ستشوان" بثقافة كفر الشيخ

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:14 م
قفا ة كفر الشيخ
قفا ة كفر الشيخ
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض فرق نوادي المسرح بفرع ثقافة كفر الشيخ، حيث شهد مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ حضور جماهيري كبير لمتابعة رائعة بريخت "الإنسان الطيب في ستشوان" إخراج السعيد منسي، تأليف موسيقي د. صادق ربيع، تصميم ديكور وملابس محمود الغريب، أشعار طارق ابو النجا، استعراضات محمد النجار، غناء وقيادة كورال د. أماني رأفت، غناء مهاب عبد الحي، أحمد عبده، مكياج بسمة أشرف، مصحح لغوي أحمد مخيمر، تنفيذ ديكور محمد شرف، تنفيذ ملابس نجاة السماحي، محمد جمعة، مخرج منفذ أحمد الرفاعي، العمل من بطولة يوسف عامر، محمد العرجاوي، بسنت عاطف، ياسمين حمدي، محمد السيد، لمياء فريد، إيمان عبد العظيم، نجاة السماحي، مروة صبري، روان صبري، كمال مصطفي، أحمد رزق، أحمد خالد، محمد جمعة، مصطفي عماد، محمد أسامة، إبراهيم دياب، مهند جمعة، عبد الرحمن جميل، مصطفي إبراهيم، عمرو الشناوي، أحمد كمال، أيمن عباس، كريم الريفي، أحمد عمارة، أحمد عبده، فاطمة محمد، محمد ماهر، عبد الله صلاح، محمد مدحت، شيماء محمد، يارا المرادني، روان سامي، رابعة علاء.

تدور أحداث العرض حول الطيبة التي لم تعد موجودة بين البشر، وتتمحور الأحداث حول شخصية ""شن تي" وهي فتاة ليل بقرية صينية، وتحاول ثلاث شخصيات أسطورية البحث عن شخصية طيبة وتجدها في شن تي وتكافئها بمال كثير، ولكن يواجهها الحقد والطمع من أهل القرية ومحاولة الاستيلاء على أموالها، وتتوالى الأحداث.

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