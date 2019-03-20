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حوادث

اليوم.. الحكم في قضية نسب الطفلة ديالا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:00 ص
الطفلة ديالا
الطفلة "ديالا"
محمد زهير
تصدر محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها فى قضية نسب الطفلة ديالا.

ترجع الواقعة لـ مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذى نظمه تحت عنوان «فى حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى فى معرض والدها»،وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، معلقًا «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

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