ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

دور الثقافة في التنمية الشاملة.. ندوة بثقافة قنا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:33 ص
ثقافة قنا
ثقافة قنا
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث تم عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية ضمن احتفالات افتتاح قصر ثقافة قنا.

كما عقد بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي" ألقاها القاص حسام الدين حماده خليل عضو نادى أدب نقادة، حيث أوضح أن الاختلاف سنة كونية وأن الإسلام بنى للعرب حضارة واستطاع أن يوجد بين الجميع رغم اختلاف الجنس واللون والعرق فى البلاد الإسلامية وذلك بمدرسة الثانوية الصناعية بنات.

وعقدت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع ندوة بعنوان "الوحدة الوطنية وآثارها في تماسك المجتمع" شارك فيها محمد حسين والشيخ محمد السيد والقس بقطر وقد تحدثوا عن الوحدة الوطنية والنسيج المصري الواحد بين المصريين جميعا وآثار ذلك في تماسك المجتمع وذلك بمدرسة الثانوية الصنايع بنات بأبو مناع بحري.

فى إطار التعاون المشترك ما بين مكتبة المراشدة وقصر ثقافة الطفل بقنا ومدرسة علي حسن التعليم الاساسى بالمراشدة قدم عرض فنى لفرقة كورال قصر ثقافة الطفل بقنا، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى الجميلة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأيضًا استمر قصر ثقافة الطفل بقنا لليوم الثانى على التوالى بورشة المشغولات الجلدية بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بنات، وتم تدريب الطالبات على عمل جراب أو شنطة من الجلد الطبيعى.

بينما عقد بيت ثقافة فرشوط ندوة بعنوان "الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعى" ألقاها علاء رسلان، تحدث فيها عن مفهوم التكافل الاجتماعى، ودعى الطلاب إلى ضرورة المشاركة فى الأعمال الخيرية فى المجتمع والبحث عن المحتاجين والفقراء ومساعدتهم وذلك بمدرسة الشهيد وليد الإعدادية بفرشوط.

كما أقام قصر ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" ألقاها محمد سعد نور، حيث أشار إلى أهمية الثقافة للفرد والمجتمع ودورها فى زيادة الوعى الثقافى فى الحفاظ على مكتسبات الأمة .

ترشيحاتنا

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

الخارجية تعرب عن تعازيها في المواطنين ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت

الزوجة والمخدرات كلمة السر.. القصة الكاملة لمقتل 4 أشخاص في أوسيم.. الجاني مدمن وأطلق النار عليهم بعد خلافه مع زوجته

أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

ثنائي الزمالك مهدد بالغياب أمام الأهلي في كلاسيكو العرب

تفاصيل صادمة في وفاة فنان عالمي شهير داخل منزله.. فيديو

لعنة ساديو ماني تضرب محمد صلاح بعنف مع ليفربول في البريميرليج

شاهد.. نيزك قوته 10 أضعاف قنبلة هيروشيما ينفجر فوق جزيرة روسية

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

أصهار ترامب عنصريين..رفضوا مقابلة زوجة ابنهم 6 سنوات لأنها ليست يهودية

برلماني يفجر مفاجأة حول مرتكب مجزرة أوسيم.. فيديو

شاهد.. مخاطر الإفراط في تناول البيض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً
مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين
شاهد.. رسائل الشباب العربي والأفريقي لـ الرئيس السيسي في ملتقى الشباب
كليتها أنقذت حياة ابنها.. الأم المثالية الأولى على الجمهورية ربت أبناءها بـ 88 جنيها
وصية الرئيس السيسي للشباب العربي والأفريقي من أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟