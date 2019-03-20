دور الثقافة في التنمية الشاملة.. ندوة بثقافة قنا



فى إطار التعاون المشترك ما بين مكتبة المراشدة وقصر ثقافة الطفل بقنا ومدرسة علي حسن التعليم الاساسى بالمراشدة قدم عرض فنى لفرقة كورال قصر ثقافة الطفل بقنا، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى الجميلة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.



وأيضًا استمر قصر ثقافة الطفل بقنا لليوم الثانى على التوالى بورشة المشغولات الجلدية بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بنات، وتم تدريب الطالبات على عمل جراب أو شنطة من الجلد الطبيعى.



بينما عقد بيت ثقافة فرشوط ندوة بعنوان "الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعى" ألقاها علاء رسلان، تحدث فيها عن مفهوم التكافل الاجتماعى، ودعى الطلاب إلى ضرورة المشاركة فى الأعمال الخيرية فى المجتمع والبحث عن المحتاجين والفقراء ومساعدتهم وذلك بمدرسة الشهيد وليد الإعدادية بفرشوط.



كما أقام قصر ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" ألقاها محمد سعد نور، حيث أشار إلى أهمية الثقافة للفرد والمجتمع ودورها فى زيادة الوعى الثقافى فى الحفاظ على مكتسبات الأمة .

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث تم عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية ضمن احتفالات افتتاح قصر ثقافة قنا.كما عقد بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي" ألقاها القاص حسام الدين حماده خليل عضو نادى أدب نقادة، حيث أوضح أن الاختلاف سنة كونية وأن الإسلام بنى للعرب حضارة واستطاع أن يوجد بين الجميع رغم اختلاف الجنس واللون والعرق فى البلاد الإسلامية وذلك بمدرسة الثانوية الصناعية بنات.وعقدت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع ندوة بعنوان "الوحدة الوطنية وآثارها في تماسك المجتمع" شارك فيها محمد حسين والشيخ محمد السيد والقس بقطر وقد تحدثوا عن الوحدة الوطنية والنسيج المصري الواحد بين المصريين جميعا وآثار ذلك في تماسك المجتمع وذلك بمدرسة الثانوية الصنايع بنات بأبو مناع بحري.