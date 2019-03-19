القومي للمرأة يحتفل بيوم المرأة في كل المحافظات



قام المجلس القومي للمرأة بتنظيم احتفالات حاشدة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فروعه بالمحافظات احتفالًا بيوم المرأة المصرية والذى يوافق ١٦ مارس من كل عام، ويتزامن هذا العام مع ذكرى مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، بحضور المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة.



خلال الاحتفالية قدم السادة المحافظين الذين شاركوا في الاحتفال بيوم المرأة المصرية الوعود بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة القادمة لتمكين المرأة في محافظتهم والنهوض بها ، حيث وعد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بإقامة معارض لدعم وتسويق منتجات المرأة السيناوية في المحافظة.



و في محافظة الفيوم وعد اللواء عصام سعد بتسويق منتجات القرى المنتجة ، كما تعهد بحل المشاكل التى تواجه السيدات بالمحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والجمعيات الأهلية .



خلال الاحتفالية التى نظمها فرع المجلس ببورسعيد وعد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقاءه بطالبات وطلاب معهد المنشأت البحرية بتعيين عدد كبير من الطالبات عند تخرجهن هذا العام من المعهد و أشار بأنه سوف يكون لهن نصيب كبير فى المشاركة فى المشروعات التنموية الجديدة بالمحافظة.



وفي محافظة قنا تضمن الحفل الختامى تكريم نموذج مشرف للمرأة الصعيدية السيدة أمانى أبو سحلى التى تحدت التقاليد وتنازلت عن الأخذ بثأر ابنها حقنا للدماء بين أبناء قريتها ، وهى الآن تتبنى مبادرة هى الأولى من نوعها وهى مبادرة (قنا بلا ثأر )حيث اقترحت على القيادات التنفيذية تشكيل لجنة من السيدات للمصالحة الثارية بجانب لجان الرجال التى تقوم بهذا الدور فى المجتمع .ورحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بهذه المبادرة ووعد باعتماد تشكيل هذه اللجنة ، والتى تختص بالتحاور مع السيدات اللاتى فى عائلاتهن خصومات ثأرية لتوعيتهن بنبذ هذه العادة ، وترك القضاء يقوم بواجبه ، حتى يتم إعلاء كلمة القانون ويتم نشر ثقافة التسامح والعفو فى المجتمع .



وفي محافظة البحيرة أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة توجيهاته بتعيين سائقة سرفيس كأول سائقة حكومية بديوان عام محافظة البحيرة.



كما قدم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح توصية لرجال مطروح بضرورة الحفاظ على حق المرأة في الميراث.



كما أعلن اللواء اركان حرب أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر فرع المجلس القومى للمرأة ليتم بناءه ليليق بسيدات البحر الأحمر .



تضمنت الاحتفالات عرض تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام ، واستعراض جهود فروع المجلس بالمحافظات ، الى جانب فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.



تجدر الإشارة إلى أن احتفالات المجلس بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية عقدت تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية " فى جميع المحافظات، وتضمنت العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل وحملتى طرق الأبواب ولأنى رجل فى جميع المجالات تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.