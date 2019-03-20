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ثقافة

تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة بثقافة أسيوط

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:00 ص
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة أبنوب محاضرة بعنوان " مخاطر التدخين " ألقاها السيد سامح، تحدث عن الاحصائيات العالمية للمدخنين ونسبة الوفيات الكبيرة لهذا السبب والأمراض التي يسببها التدخين وطرق الإقلاع وذلك بمعهد أبنوب الأزهري بنين.

كما عقد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع مركز التأهيل بديروط محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة" تحدث فيها الدكتور ناصر عبدالراضى علام عن طرق تنمية المهارات من خلال تمارين تركز على حركات أصابع اليد وكذلك تنمية المهارات الحركية الكبرى .

وأقام بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة ندوة تثقيفية بعنوان "رؤية ثقافيه عن التقدم العلمي" ألقاها أحمد حسني أبو القاسم، الذى تناول الحديث حول مكانة العلم وكيف وصل العلم والتكنولوجيا إلى أرقى المستويات وكيف توصلت التكنولوجيا الحديثة إلى اختراق الاجهزة والمواقع كما ناقش مع الحضور ايجابيات وسلبيات العلم الحديث .

كما نظمت مكتبة آل عابدين بموشا ضمن فعاليات احتفالات الفرع بعيد الأم، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "حقوق الوالدين في الإسلام" ألقاها الشيخ مصطفى محمود الجابوت وتناول الحديث من حيث دعا الإسلام إلي بر الوالدين والإحسان إليهما، كما تحدث عن فضل الأم ومكانتها في الإسلام.

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