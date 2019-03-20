حكايات فتيات بعن أجسادهن مقابل المال.. قضية الإتجار بالبشر.. من القبض على 40 متهماً حتى الحكم عليهم بالمشدد من 3 لـ 16 سنة.. فيديو وصور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، كلا من "إبتسام عبد الحميد السيد وشهرتها " أم صلاح" ربة منزل ؛ "محبوسة " وفتحية الخضرى رمضان وشهرتها " أم نهلة " ربة منزل " محبوسة " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليهما، ومعاقبة محمد الخضرى محمد " محبوس"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن جريمته بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات البنك الأهلى، والسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات الأطفال.





كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من "أم هاشم محمد، ليلى أحمد محمد، عبد المنصف عبد السلام، عبد العاطى سيد، وليد محمود"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، ومعاقبة كل من " السيد عبد السلام ، زينب رمضان، زينب عبد الكريم"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 109 آلاف جنيه لكل منهما، ومعاقبة " أحمد حنفى الليثى" بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه وعزله من الوظيفة عما أسند عليه، ومعاقبة كل من "رامى عبد الرحمن، وعبد العزيز أمين، مبارك ناصر مبارك، فرحانة عطية عطية"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة " محمد على منصور" بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة مهدى مصطفى محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة المتهمة آيات حسين إمام بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة أحمد السيد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.





كما تمت معاقبة إيمان محمد قرنى، بالسجن المشدد 5 سنوات، وأحمد على محمد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة السيد محمود بلتاجى بالسجن المشدد 3 سنوات عن تزوير شهادات، و3 سنوات عن تهمة تزوير بطاقة رقم قومى، ومعاقبة كامل محمد محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة كل من "علياء أشرف حسين، ونجوى محمد أحمد، وهند مصطفى عبد الحكيم، وآية محدى على، وآمال إبراهيم ونادية توبة، وميرفت أمين، ونعمة صابر، وجهاد صلاح، وإيمان جمعة، وأمينة إبراهيم"، بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من "ياسمين عادل، ودعاء رشاد أحمد" بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، ومعاقبتهم بالسجن المشدد عن تهمة تزوير أخرى لشهادات ميلاد أطفال واستعمالهم، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأموال والأمتعة والسيارات المضبوطة، وعزل كل من المتهمين " أحمد حنفى الليثى، آيات حسين، أحمد السيد" من وظيفتهم العامة.





مفاجآت في التحقيقات

وفجّرت تحقيقات النيابة العامة في القضية عددًا من المفاجآت أهمها إجبار الفتيات القاصرات علي الزواج مقابل أموال لأسرهم، كما كشفت عن استغلال المتهمين الـ 40 في القضية باستغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال.





شيرين كل شهر فى حضن راجل

قالت شيرين: إن ظروفها الحياتية صعبة كونها لم تكمل تعليمها ولا تشتغل بعمل محدد ومسئولة عن تدبير نفقات الصرف على نفسها ووالدتها.





وأشارت شيرين، إلى أنه منذ 6 سنوات لجأت إلى إقامة علاقة مع رجال خليجيين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب من تلك العلاقات، بواقع زيجة كل شهر أو شهرين.





وأوضحت شيرين، أنها كانت تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هى مدة بقاء السعودي فى مصر وتنتهي العلاقة معه بمجرد سفرة ومغادرته البلاد.





وأكدت شيرين، أن المتهمة الأولى ابتسام . ع كانت تقوم بإحضار السعوديين فى منزلها وتعرضها بصحبة فتيات أخريات عليهم ليختار السعوديون من تروق له نفسه لإقامة علاقة جنسية معها تحت مسمي الزواج العرفي.





وأقرت الشاهدة فى التحقيقات، بتعدد علاقاتها الجنسية مع رجال خليجيين فى أوقات متقاربة جدًا، ولا تتذكر عدد الرجال الذين أقامت معهم علاقات جنسية تحت مسمي الزواج العرفي، مؤكدة بصحة التسجيلات الصوتية والمصورة بتاريخ 20 أكتوبر 2017، المتعلقة بواقعة استغلالها بصحبة الشاهدة السادسة جنسيًا لإقامة علاقة جنسية مدتها يومين، دون انقضاء عدتها عن الزيجة الأولى، مع اثنين من راغبي المتعة السعوديين بواسطة إحدى المتهمات فى القضية.





وأضافت أن المتهمتين الأولى والثانية تعملان سويًا مع المتهمين الثالثة والخامس والسادس فى استقطاب الفتيات واستغلالهن فى إقامة علاقات جنسية مع أجانب تحت مسمى الزواج العرفي للحصول على منافع مادية من تلك العلاقات.





بعت جسدى لـ خليجى عمره 90 سنة





كما قالت ولاء . م من محافظة الغربية إحدى ضحايا عصابة الاتجار فى البشر والاستغلال الجنسى للفتيات، إنها تزوجت من رجل خليجى زواجا رسميا وبعد فترة فوجئت بالمتهمة الأولى ابتسام . ع . ا فى القضية ترسل صورا مخلة إلى زوجها الخليجي لتفسد علاقتها به و تجبرها على السير فى طريق الحرام.





وأضافت الشاهدة فى التحقيقات أن عقب مشاهدة زوجها لتلك الصور التي تحصلت عليها المتهمة الأولى من إحدى الفتيات قام بتطليقها ونظرًا لظروفها المادية الصعبة عرضت عليها المتهمة الأولى استغلالها جنسيًا وإدخالها فى علاقات جنسية متتابعة مع رجال سعوديين تحت مسمى الزواج العرفى والتكسب من تلك العلاقات نظرًا لكثرة الطلب عليها.





وتابعت الشاهدة فى التحقيقات أنها بدأت في بيع نفسها فى عام 2016 من خلال المتهمة الأولى بعد أن قدمتها إلى رجل خليجى يبلغ من العمر 90 سنة.





وأكدت ولاء أنها كانت تقضى مع كل رجل ما يقرب من يومين إلى شهر وتبدأ رحلة الزواج من آخر قبل انتهاء فترة العدة، مشيرة إلى أن المتهمين فى القضية يعملون سويا للتكسب من الاستغلال الجنسى للفتيات.





والدها يجبرها على ممارسة الجنس

كما قالت الشاهدة الثالثة شيماء ا. ان المتهمين عرضوا على والدها تزويجها من خلايجة مقابل حصوله على مبالغ مالية، رفض فى بداية الأمر معتبرًا ذلك زنا ، إلا أنه وافق فيما بعد فى ظل الظروف المادية الصعبة التى تواجهه على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد احتياجات المعيشة الصعبة.





وأوضحت شيماء، أن أول زواج لها كان عرفيًا وكانت تبلغ من العمر 16 عامًا، والتى تمت من خلال احدى المتهمات بناء على طلب والدها المتهم السابع فى القضية.





وأشارت شيماء ، ان العلاقة استمرت ثلاثة ايام مقابل مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه مصري، حصلت منه احدى المتهمات على 30 ألف جنيه، والباقى حصل عليه والدها وتم تحرير عقد تلك الزواج بمعرفة أحد المحامين المتهمين فى القضية.





وأضافت الشاهدة أن والدها كان على علم بزواجها رسميًا من مصري ويدعي م .ع. إلا أنه وافق على زواجها عرفيًا وإقامتها العلاقة الجنسية مع اخرين خلايجة نظير مبالغ مالية كان يحصل عليها مقابل كل علاقة تحت مسمي الزواج العرفي فى فترات متلاحقة دون انقضاء العدة.





وأكدت شيماء، أن المتهمين كانوا يشكلون عصابة فيما بينهم وتمثل دور كل من المتهمة الأولى والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على راغبي المتعة الخلايجة مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها من كل علاقة.





وأوضحت شيماء، ان دور المتهم العاشر والحادي عشر المحامييَن، إبرام عقود صورية للزواج العرفي مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية.





وأردفت، أنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى مشيرة الى أنه مجرد انتهاء العلاقة الجنسية مع أحد الخلايجة يتم طلبها من قبل احدى المتهمات وإدخالها فى علاقة جنسية مع سعودي آخر تحت مسمي الزواج العرفي والتى كانت تحاول إقناعها والفتيات الأخريات بأنها لو تزوجت كل يوم لا يوجد مشكلة وما يهم الثقة وهي صيغة الزواج بعبارة زوجتك نفسي.





وأضافت، بصحة التسجيلات الصوتية واللقطات المصورة عن واقعة إستغلالها جنسيًا بصحبة الشاهدة الخامسة وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2017.





أقامت 5 علاقات مع خليجيين رغم زواجها





وقالت دينا م. الشاهد الثانية، فى التحقيقات إنه منذ 3 أعوام تقريبًا بدأت إحدى المتهمات فى قضية الاتجار بالبشر فى استقطابي ومحاولة إقناعي بالزواج من أحد الأشخاص الخليجيين تحت ستار الجواز العرفي، وطلبت منى الحضور إلى منزلها وشاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن لتحرير عقود زواج عرفى على أن يتم تحرير تلك العقود بمعرفة أحد المحامين والهدف من إعداد تلك العقود هو تأمين العلاقة الجنسية لعدم القبض عليهن.





وأوضحت دينا، أنه كان هناك فتيات يتم استغلالها بصفة مستمرة، يترددن على منزل إحدى المتهمات لكي تتكسب من وراء إدخالهن فى علاقات جنسية متتابعة مع سعوديين.





وأضافت الشاهدة، أن بداية زواجها كان فى غضون شهر أغسطس عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم الزواج من أحد الخليجيين، دون ولى عنها مقابل مهر 40 ألف جنيه، مؤكدة أن إحدى المتهمات حصلت على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل المبلغ الذي أخذته من السعودي.





واستطردت دينا، أن الزوج الخليجي كان يتردد عليها كل 15 يوما تقريبًا، حتى أن دبر لها محل إقامة فى مصر، ولكن إحدى المتهمات أرغمتها أثناء فترة زواجها من السعودي على اقامة علاقة جنسية مع عدد من الرجال الخليجيين تحت تهديد منها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي زوجها العرفى مقابل مبالغ مالية وعدتها بتلقيها نظير كل علاقة جنسية مع سعودي آخر.





وتابعت، أنها وافقت على إقامة علاقة جنسية مع خليجيين نظير الحفاظ على زواجها من السعودي، ودخلت بالفعل فى 5 علاقات جنسية مع خليجيين على الرغم من استمرار علاقة زواجها من السعودي.





تزوجت 6 خلايجة فى وقت واحد

وقالت الشاهدة نورهان م. طالبة، إن إحدى المتهمات استقطبتها منذ عام لإدخالها فى علاقات جنسية مع بعض الخليجيين تحت مسمى زواج عرفي صورى، وقد بدأ الأمر حين تزوجت عرفيًا من سعودي بتدبير من المتهمة مقابل مبالغ مالية 10 آلاف جنيه.





وأشارت الفتاة فى التحقيقات إلى أن بعد ذلك فوجئت بأن الزواج لم يكن شرعيا لأن العلاقة لم تستمر سوى 10 أيام، واتضح أن الزوج العربى كان ينوى قضاء مدة إجازته فى مصر معها فقط نظير المبلغ المالى المدفوع، ثم بدأت المتهمة الأولى فى إجبارها فى إقامة عدة علاقات جنسية متتالية بعد أن أقنعتها بأنها سوف تكسب مبالغ مالية كثيرة من الأفعال الجنسية، مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات.





وأضافت أنه كان يتم عرض فتيات أخريات على الرجال السعوديين للاختيار من بينهن حتى وصل عدد تلك العلاقات التى تم استغلالها جنسيًا فيها 6 علاقات.





وأكدت أن المتهمة الأولى قامت بتزويجها عرفيا لأكثر من رجل خليجى فى نفس الوقت تحت ستار زواج عرفي صوري، يقوم بإبرامه أحد المحامين المتهمين مقابل حصولهم على مبالغ مالية مؤكدة أن الهدف من تحرير تلك العقود العرفية هو ستر حقيقة تلك العلاقات كونها دعارة وتلافي حدوث أي مساءلات أمنية أثناء اصطحاب السعوديين لها ولغيرها من الفتيات.





وأكدت الشاهدة، أن تلك العلاقات الجنسية وافقت عليها والدتي نظير مبالغ مالية كانت تحصل عليها من كل علاقة .





وأردفت أن المتهمين يعملون سويًا كفريق فى الاستغلال الجنسي للفتيات تحت مسمى الزواج العرفي الصوري.





وتمثل دور كل من المتهمات الأولى والثالثة والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على السعوديين بينما يقوم كل من المتهمين المحامين من العاشر حتى الثانى عشر بإبرام العقود العرفية الصورية وهم جميعًا على علم أن تلك العلاقات ليست زواجًا وقد حصلوا جميعًا على منافع مادية من تلك العلاقات الجنسية.





وأوضحت، أن المتهم الثاني عشر أبرم عقدين صوريين للزواج العرفي لها من سعوديين بفصل بينهما مدة 40 يومًا.





إحالة المتهمين للمحاكمة

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.





وكانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.





وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.





كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.





وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.



