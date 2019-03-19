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استثناءات للصحفيين بقانون حماية البيانات الشخصية.. وزارة الاتصالات: التشريع يأتي للحفاظ على مهنة الصحافة.. ورئيس اتصالات النواب: لا مساس بحرية تداول المعلومات الصحفية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:40 م
قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات الشخصية
عبد الرحمن سرحان
  • وزارة الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية للحفاظ على مهنة الصحافة
  • اتصالات النواب: لا مساس بحرية الصحافة بقانون حماية البيانات الشخصية
  • برلماني يطالب بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمصدر بوسائل الإعلام

في إطار سعي الحكومة لتوفير حماية للبيانات الشخصية، قدمت وزارة الاتصالات مشروع قانون، للبرلمان، في هذا الصدد، وبدورها وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على مشروع القانون وذلك من حيث المبدأ.

وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) هي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.

وباعتبار أن لمهنة الصحافة والإعلام طبيعة مختلفة، فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن وجود بعض الاستثناءات في القانون لحماية مهنة الصحافة.

وصرح د. محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المٌقدم للحكومة، به نص استثنائي للحفاظ علي مهنة الإعلام والصحافة في التعامل مع البيانات حتى لا يتم المساس بهم.

وأضاف حجازي، في كلمة له باجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، إن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وبالتالي يجب على كافة الشركات تقنين وضعها طبقا للقانون الجديد والحصول على كافة الموافقات سواء من المواطن أو الجهات المعنية المقرر إنشاؤها طبقا للقانون للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

بدوره، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يضمن حرية الصحافة والإعلام، وهي مكفولة ولها ضماناتها، مشيرًا إلى أنه لا مساس بتقييد حرية المعلومات.

وقال "بدوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إنه مع استهداف قانون حماية البيانات الشخصية لحماية بيانات المواطنين، بوضع ضوابط معينة، فإنه في الوقت ذاته يعطي استثناءات للعاملين بمهنة الصحافة والإعلام، بسبب طبيعة المهنة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالنواب، أنه من ضمن الاستثناءات التي تتاح للصحفيين، مسألة التصوير، وهو من حق الإعلاميين دون غيرهم.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مسألة أمن قومي، وله من الأهمية ما يجعل البرلمان بالتعاون مع الحكومة يسعان لإصداره.

وأكد "حجازي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ضرورة مراعاة حرية الصحافة والإعلام بقانون حماية البيانات الشخصية، حيث أن للمهنة طبيعتها الخاصة، ويجب أن تدرك الحكومة ذلك.

وطالب، عضو البرلمان، أن تكون هناك نوع من القيود على الصحفيين فيما يتعلق بكتابة المعلومات عن المصدر، بحيث لا يتم الإفصاح عن مكان سكن المصدر أو بيانات شخصية تتعلق به، قد تعرض حياته للخطر، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها.

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