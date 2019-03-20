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ثقافة

ثقافة المنوفية تناقش مشكلة التأخر الدراسي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:17 ص
ثقافة المنوفية
ثقافة المنوفية
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة أشمون الثقافية التابعة لفرع ثقافة المنوفية ندوة بعنوان "تأخر الدراسة" ألقاها على أبوالخير موجه أول بالإدارة التعليمية بأشمون، أوضح أن التأخر الدراسي هو ضعف فى التحصيل الدراسي للطالب بالمقارنة بمستوى زملائه، فالطالب المتأخر دراسيّا هو الطالب الذي يكون مستوى تحصيله دون مستوى نظرائه ممن هم في مثل سنة، وأشار أن التأخر الدراسي له أسباب عديدة يجب التعامل بها بشكل حذر.

كما عقد بيت ثقافة الروضة ندوة بعنوان "يوم المرآة المصرية" حاضرها الشيخ محمد القويسني، وتحدث فيها عن تقدير الدولة لدور المرأة وفضلها فى النهوض بالمجتمعات، ودعم دورها فى البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، حيث يطالب دائما بتمكينها، واحترام حقوقها التى كفلها الإسلام لها قبل أن تنادى بها المنظمات الحقوقية. 

نظم بيت الثقافة بسبك الضحاك محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شركاء البناء"حاضرها الشيخ السيد أحمد خيرى أمام وخطيب، بإدارة أوقاف الباجور، تحدث فيها عن من أهم شقائق الرجال وهي الأخت وأن طاعة الوالدين سبب فى دخول الجنة وأن المرأة شريكة الرجل فى بناء المجتمع وتنميته.

كما استكمال نظم بيت ثقافة ميت أبو الكوم ورشة قص ولصق ولوحات لعيد الأم تضمنت العديد من رسومات الأطفال المطعمة بأرق العبارات والورود.

بينما أقامت مكتبة سمادون ورشة فنية لذوى الإحتياجات الخاصة " بالإضافة إلى معرض فنى لمنتجات الورش الفنية بمناسبة عيد الأم. 

بينما عقدت مكتبة منشأة سلطان محاضرة لنادى التكنولوجيا بعنوان "التعامل مع سطح المكتب" ألقتها مسئولة نوادي التكنولوجيا بالموقع، وتناولت الحديث عن التعامل مع الإيكونات وكيفية التعامل مع سطح المكتب. 
وشريط المهام.

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