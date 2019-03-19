موظفة مسلمة تستقيل من سكاي نيوز أستراليا.. وتكشف توجهاتها العنصرية

استقالت موظفة مسلمة من عملها في سكاي نيوز أستراليا عقب الهجوم على مسجد كرايست شيرش، واتهمت القناة بالمساعدة فى "إضفاء الشرعية على وجهات النظر المتطرفة"، وفقا لما نشرته الإندبندنت البريطانية.



وقالت راشنا فاروق، إنها استقالت من عملها لأنها شعرت أن المعلقين في القناة كانوا يسيئون إلي كل أقلية موجودة في البلاد.



أوضحت فاروق أنها عانت من أزمة ضمير بسبب عملها ومعتقداتها لكن أحداث يوم الجمعة أخرجتها من الحلقة التي لا تنتهي من تبرير قبول هذا العمل الذي لا ترضي المشاركة فيه.



وأضافت لقناة ايه بي سي الأمريكية، وفقا للإندبندنت، أنها أضعفت قيمها ومعتقداتها، حينما كانت مكتوفة الأيدي بينما تشاهد المعلقين والنقاد يغرسون المزيد من الخوف لدى مشاهديهم عبر خطاب يحض على العنصرية وكراهية الأقليات.



وعلقت فاروق على قرار استقالتها وطالبت العديد من العاملين بالقيام بالشيء نفسه لكشف ميول وتوجهات القناة التي تزيد من شرعنة خطاب الكراهية على حد وصفها.

