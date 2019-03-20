أجندة الحوادث اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء.. محاكمة تشكيل إجرامى للاتجار بالبشر.. وآخرين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.. والنقض تنظر الطعون فى قضية المغارة بسوهاج

الحكم فى إعادة محاكمة متهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء

محاكمة تشكيل إجرامي تخصص فى الإتجار بالبشر

الحكم فى قضية نسب الطفلة "ديالا"

محاكمة 44 متهما بتهمة الانضمام لتنظيم داعش

النقض تنظر طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بسوهاج.وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربا.تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، بتهمة الانضمام لداعش.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.وتصدر محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها فى قضية نسب الطفلة ديالا.ترجع الواقعة لمايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذى نظمه تحت عنوان «فى حضرة الحيوان»، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلقة «ديالا عادل السيوى فى معرض والدها»، وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، معلقًا «فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى»، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.وتنظر محكمة جنايات القاهرة اولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامي تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية، تعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.تضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه، المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي، 29 سنة، عامل، بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو، 21 سنة، جزار، وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة، 18 سنة، عامل، بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق، 19 سنة، عامل بموقف سيارات، لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.وتصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها على المتهم الشافعي محمد الشافعي، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.