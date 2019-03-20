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ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بيوم المرأة المصرية وعيد الأم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:56 ص
احتفالات عيد الأم
احتفالات عيد الأم
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى بمدرسة القرايبة الإعدادية يومًا ثقافيًا، تضمن اليوم عرض افلام تسجيلية، وورش اشغال يدوية وأخرى للفنون التشكيلية، والحديث عن (نشأة الافلام التسجيلية ). 

كما أقيم حوار مفتوح مع الأطفال عن صناعة الافلام التسجيلية ونشأتها واهم التقنيات المستخدمة فى صناعه الفيلم التسجيلى وتوضيح الفرق بينه وبين الفيلم الوثائقي، واحتفالًا برئاسة مصر للمنتدى الأفريقى الذى عقد بمدينة أسوان، أقيمت عدة ورش ومنها ورشة رسم حر باستخدام ألوان الباستيل بعنوان "مصر وافريقيا" جسد الأطفال فى لوحات أهم ملامح أسوان وعناصر من الحياة الأفريقية، ورشة حلى لعمل الحلى النوبية باستخدام أحجار من البلاستيك واسلاك مطاطية، وورشة تصنيع كروت معايدة بمناسبة عيد الأم، وفى ختام اليوم الثقافى نفذت ورشة تشكيل بأوراق الفوم الملون وعمل أشكال فنية بطى الورق.

وبجامعة الأزهر بأسيوط أقام قصر الطفل أحمد بهاء الدين احتفالية فنية بالجامعة تضمن الحفل عروضًا فنية لفرقة الموسيقى والكورال وفرقة التنورة والآلات شعبية وكان ذلك على هامش المؤتمر العلمى الدولى الثالث بالجامعة بعنوان التاريخ بين التصحيح والتحريف حتى نهاية القرن التاسع عشر.

وفى إطار الاحتفال بعيد الأم أقام قصر شهداء ٢٥يناير بمدرسة الخضيري الابتدائية أنشطة فنية وثقافية تضمنت حوار مفتوح مع الأطفال عن الأم وفضلها وشارك الاطفال باعطاء امثلة للام المثالية وذكر الاطفال حديث للرسول عن فضل الام، كما أُعدت مجلة صغيرة بمناسبة عيد الأم، بجانب ذلك أقيمت مسابقة عن أشهر الامهات في التاريخ مثل السيدة مريم وام سيدنا موسي والخنساء وبتاح حتب وغيرهم، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة مجسمات هدية للأم وورشة عمل كروت معايدة بمناسبة عيد الأم.

وبقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة أقيمت عدة ورش متنوعة بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومنها ورش "مبادئ الحاسب الالي بنادي تكنولوجيا والمعلومات، ورشة طين اسواني بقسم الفنون التشكيلية، ورشة رسوم اطفال فنية بنادي الطفل"، كما قامت مكتبة الطفل بالقصر بعرض قصة مصورة بعنوان "ذات الرداء الاحمر " وقصة أخرى بعنوان "الكتكوت المغرور " بحضانة ابناء الغربية، بجانب ذلك نفذ نادى المرأة بالقصر ورشة تفصيل بالباترون بمركز النيل للإعلام.

بينما فى قصر التذوق سيدى جابر وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بحى شرق وإحتفالًا بيوم المرأة المصرية، عقدت ندوة ثقافية بالحي بعنوان"الوعي الثقافي لدي المرأة المصرية" حاضرتها مني عمر، تحدثت عن دور المرأة في التنشئة الإجتماعية، ودورها في الحفاظ على المجتمع، وأن المرأة هي أساس وعماد المجتمع ، كيفية الإرتقاء بالمرأة المصرية ثقافيًا وعلميًا وإقتصاديا، و طالبت بضرورة إقامة العديد من اللقاءات 
والندوات التثقيفية والتوعويه للارتقاء بالمرأة في المجتمع، كما أقام القصر ورشة مجسمات ورقيهة للأطفال بمدرسة Child Care Academy .

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