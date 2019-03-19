مركز الداخلة بالوادي الجديد ينفذ معسكر نظافة بمدينة موط.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالتعاون مع مدرسة موط الثانوية الصناعية حملة نظافة بميادين وشوارع مدينة موط ، وذلك بمشاركة 150 طالبا و50 معلما.



صرح بذلك المستشار كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ، والذي أكد بأن الحملة شملت أعمال إزالة إشغالات وأتربة على جانبي الطرق الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش الجافة والنباتات العشوائية.



وأشار إبراهيم إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة غرس روح الانتماء والولاء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال مشاركتهم المجتمعية الفعالة في مختلف المجالات.

