ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:09 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم اجتماعا مع عدد من أبناء المطرية استمع خلاله إلى مطالبهم الخاصة بمشروع التطوير الشامل لبحيرة المنزلة.

وطمأن شاروبيم أهالي المطرية بأن الحكومة تنفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى الحفاظ على البحيرة وتنميتها وإقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على الثروة السمكية في البحيرة والتي ستتضاعف مرات عديدة فور الانتهاء من عملية التطوير الشامل بها.

وقال شاروبيم إن التطوير يشمل إقامة صناعات لحفظ وتعليب الأسماك وأن عملية التطوير تتطلب مليارات الجنيهات وتم رصدها بالفعل والعمل مستمر في إعادة رصف الطرق المحيطة بالبحيرة والمؤدية إليها.

وقال إن الرئيس شدد على حماية المواطنين العاملين بالبحيرة والمقيمين حولها وأن من سيتم إخلاء منزله سيحصل على وحدة سكنية فورا ولن يضار مواطن واحد نتيجة تطوير البحيرة.

وقال شاروبيم إن التطوير يشمل أيضا على إنشاء سوق حضارية ضخمة لتجارة الأسماك في البحيرة ،وقال مخاطبا أهالي المطرية من فضلكم لا تستمعوا إلى مروجي الشائعات الذين يحاولون بشتى الطرق زعزعة استقرار بلدنا لصالح أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية الذين فشلوا حتى هذه اللحظة لاسقاط مصر وسيفشلون في كل محاولاتهم بفضل وعيكم وحبكم الحقيقي لبلدكم.
شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة
شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة
شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة
شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة

ترشيحاتنا

الكويت تستبعد المدرسين المصريين من تعاقدات العام الجديد

الإدارية العليا: مرض الطالب أثناء أدائه الامتحان يعطيه كافة درجات المادة

بهوت شورت وقبعة ريم البارودي تتألق في لبنان ..صور

النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

لعنة ساديو ماني تضرب محمد صلاح بعنف مع ليفربول في البريميرليج

المدير الفني لفريق الكوكب السعودي يوجه رسالة لميدو بعد إقالته

أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو سبب تراجع مستوى محمد صلاح

تعليق ناري من مدرب المنتخب السابق على إقالة ميدو من تدريب الوحدة

زلة تويتر.. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الوحدة السعودي.. وسرقة الحساب حجة بعد كل إساءة

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو
أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة
تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو
فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة حول العقود المؤقتة للفائزين بمسابقة المعلمين
هل تساهم السوشيال ميديا على التفكك الأسري.. استطلاع أحمد موسى الليلة في على مسئوليتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟