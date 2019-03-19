شاروبيم لأهالي المطرية: لن يضار أحد من تطوير بحيرة المنزلة



وطمأن شاروبيم أهالي المطرية بأن الحكومة تنفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى الحفاظ على البحيرة وتنميتها وإقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على الثروة السمكية في البحيرة والتي ستتضاعف مرات عديدة فور الانتهاء من عملية التطوير الشامل بها.



وقال شاروبيم إن التطوير يشمل إقامة صناعات لحفظ وتعليب الأسماك وأن عملية التطوير تتطلب مليارات الجنيهات وتم رصدها بالفعل والعمل مستمر في إعادة رصف الطرق المحيطة بالبحيرة والمؤدية إليها.



وقال إن الرئيس شدد على حماية المواطنين العاملين بالبحيرة والمقيمين حولها وأن من سيتم إخلاء منزله سيحصل على وحدة سكنية فورا ولن يضار مواطن واحد نتيجة تطوير البحيرة.



وقال شاروبيم إن التطوير يشمل أيضا على إنشاء سوق حضارية ضخمة لتجارة الأسماك في البحيرة ،وقال مخاطبا أهالي المطرية من فضلكم لا تستمعوا إلى مروجي الشائعات الذين يحاولون بشتى الطرق زعزعة استقرار بلدنا لصالح أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية الذين فشلوا حتى هذه اللحظة لاسقاط مصر وسيفشلون في كل محاولاتهم بفضل وعيكم وحبكم الحقيقي لبلدكم.

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم اجتماعا مع عدد من أبناء المطرية استمع خلاله إلى مطالبهم الخاصة بمشروع التطوير الشامل لبحيرة المنزلة.