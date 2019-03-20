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حوادث

6 أبريل.. نظر دعوى تعديل قانون الإيجارات لتحديد المدة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
محمد زهير
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي دعوى بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 من القانون 49 لسنة 1977 بجلسة 6 إبريل.

حملت الدعوى التى أقامها حسين كمال الجناحى واخرين رقم 101 لسنة 35 دستورية جديدة .

وطالبت الدعوى بطلان القانون فيما تضمنة من عدم النص على تحديد مدة عقد الايجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى.

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