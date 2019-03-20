6 أبريل.. نظر دعوى تعديل قانون الإيجارات لتحديد المدة

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي دعوى بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 من القانون 49 لسنة 1977 بجلسة 6 إبريل.
حملت الدعوى التى أقامها حسين كمال الجناحى واخرين رقم 101 لسنة 35 دستورية جديدة .
وطالبت الدعوى بطلان القانون فيما تضمنة من عدم النص على تحديد مدة عقد الايجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى.
حملت الدعوى التى أقامها حسين كمال الجناحى واخرين رقم 101 لسنة 35 دستورية جديدة .
وطالبت الدعوى بطلان القانون فيما تضمنة من عدم النص على تحديد مدة عقد الايجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى.