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الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:02 م
الأهالي يروون تفاصيل
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة
كـريـم الخـطيب
أجرى برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» لقاءات مع عدد من أهالي مدينة «أوسيم» من موقع الحادث رووا خلالها تفاصيل الجريمة المروعة التي وقعت وتسببت في وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأكد أحد الأهالي أنه لا أحد يعرف السبب الذي دفع المتهم لارتكاب الجريمة، مضيفا أن المتهم أخرج البندقية الآلية وظل يطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على الأهالي.

وقال أحد الأهالي إن المتهم من أسرة ميسورة الحال ولديه ولدان، مشيرا إلى أن الشرطة تدخلت على الفور وأصيب أمين شرطة أثناء الاشتباك مع المتهم، الذى كان غير طبيعي.

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