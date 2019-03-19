محافظ الوادي الجديد: تنفيذ الزي الموحد للمعلمين بكبرى الشركات

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نتيجة استبيان اختيار الزي الموحد للمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، والذي أسفرت عن اختيار بدلة سوداء للمعلمين وبالطو أسود للمعلمات.



وأكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن طرح الاستبيان تم بناء على توجيهات المحافظ لتحديد رغبة المعلمين والمعلمات في اختيار الزي واللون الذي يناسبهم، مضيفًا أن الاستبيان استهدف 12460 معلم ومعلمة بكافة مدارس المحافظة، وافق منهم 10374 على الزي الموحد، وتم طرح 3 اختيارات وجاء التصويت الأعلى نسبة لأختيار (بدلة كاملة) لون أسود لزي المعلمين بأصوات 2280 معلم، أما زي المعلمات فذهب التصويت الأعلي نسبة لأختيار (بالطو) لون أسود بأصوات 2274 معلمة.



وأشار التداوي إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تنفيذ الزي الموحد من خلال التعاقد مع أحد شركات الأزياء الراقية لضمان جودة الخامة والتصميم الراقي.