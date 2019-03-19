ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ الزي الموحد للمعلمين بكبرى الشركات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:14 م
الزي الموحد للمعلمين
الزي الموحد للمعلمين
منصور ابوالعلمين
اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نتيجة استبيان اختيار الزي الموحد للمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، والذي أسفرت عن اختيار بدلة سوداء للمعلمين وبالطو أسود للمعلمات.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن طرح الاستبيان تم بناء على توجيهات المحافظ لتحديد رغبة المعلمين والمعلمات في اختيار الزي واللون الذي يناسبهم، مضيفًا أن الاستبيان استهدف 12460 معلم ومعلمة بكافة مدارس المحافظة، وافق منهم 10374 على الزي الموحد، وتم طرح 3 اختيارات وجاء التصويت الأعلى نسبة لأختيار (بدلة كاملة) لون أسود لزي المعلمين بأصوات 2280 معلم، أما زي المعلمات فذهب التصويت الأعلي نسبة لأختيار (بالطو) لون أسود بأصوات 2274 معلمة.

وأشار التداوي إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تنفيذ الزي الموحد من خلال التعاقد مع أحد شركات الأزياء الراقية لضمان جودة الخامة والتصميم الراقي.

ترشيحاتنا

سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

شاهد.. علي محمد علي يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

نيسان تخطط لزيادة إنتاج مصنعها في مصر من 6 الآف إلى 28 ألف سيارة

النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية رغم صيامه عن التهديف

الأمن ينجح في قتل مطلق النيران بأوسيم بعد قتله 4 وإصابة ضابط وشرطي

إصابة 4 فلسطينيين في استهداف طائرة إسرائيلية أرضا زراعية شرق غزة

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

تصريح ناري من المقاولون العرب قبل مباراة الزمالك.. فيديو

الإدارية العليا: مرض الطالب أثناء أدائه الامتحان يعطيه كافة درجات المادة

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. أحمد حسن بصحبة ابنته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو
أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة
تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو
فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة حول العقود المؤقتة للفائزين بمسابقة المعلمين
هل تساهم السوشيال ميديا على التفكك الأسري.. استطلاع أحمد موسى الليلة في على مسئوليتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟