تكريم 5 سيدات من «جابكو» في احتفالية عيد الأم.. صور

احتفلت شركة بترول خليج السويس «جابكو» بعيد الأم هذا العام بشكل مميز، حيث قامت بتكريم خمسة من سيدات الشركة، وهم المهندسة مروة الشريعى مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات، هدى السيد مدير عام بإدارة العمليات، ، هدى مغربى، ريم حمدى، وشريفة صيام.





وقال الجيولوجى، خالد حمدان، رئيس شركة جابكو، دور المرأة دور عظيم لا يستطيع أحد إن ينكره، الأم هى المدرسة هى الطبيبة هى الزوجة هى المهندسة، الأم هى التى تقوم بجميع الادوار.





وأضاف حمدان، دور الأم مهم جدا فى المجتمع فلولا المرأه فى المجتمع لم يكتمل أى شئ فى الوجود.





ومن جانبه، قال الدكتور إسلام النشار، مدير عام شركة جابكو والعضو المنتدب «BP»، تعجز الكلمات عن وصف دور الأم، ولما لها من مكانة خاصة لدى كل فرد فى المجتمع، وأضاف النشار، لم أنسى طوال حياتى فضل والدتى فى تعبها في رعايتى انا وشقيقى.





وهنأت السيدة وفاء الباز، مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، جميع الأمهات بعيدهن، مؤكدًا أهمية دورهن في المجتمع، وفي تربية الأجيال المقبلة والذي من شأنه أن يسهم في رقي المجتمع وتطوره وبناء وطن يفخر به الجميع.





وصرحت، الدكتورة رضوى مراد، أمين المرأة بجابكو، أن المرأة لها دور عظيم ويجب أن يكون عيدها طوال السنة وليس يوم واحد في العام، والأم لا تكون فقط من أنجبت الأولاد، هناك نساء كثر لا يقلوا أهمية عن دور الأم كالذين يراعوا أقاربهم الصغار مثل أولاد الأخ أو الأخت.



