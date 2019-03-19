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ديني

صفحة مشيخة الأزهر على فيسبوك تحتفي بمرور 9 أعوام على إمامة الطيب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:05 م
الإمام الأكبر الدكتور
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
محمد شحتة
احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على فيسبوك، بمرور تسعة أعوام على تولي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للمشيخة.

وعرضت الصفحة المسيرة العلمية لشيخ الأزهر طوال حياته، وكذلك فيديو لما قاله ملك البحرين عن الإمام الأكبر وجولاته الخارجية لنشر صحيح الدين، كما غيرت الصفحة الصورة الرسمية لها بأخرى مكتوب عليها "9 أعوام مع الإمام الطيب".

كان الأزهر الشريف، قد أصدر عدة بيانات الأيام الماضية لعرض جهود الإمام الأكبر في الداخل والخارج وفي شتى المجالات.
صفحة مشيخة الأزهر على فيس بوك تحتفي بمرور تسعة أعوام على الإمام الطيب صفحة مشيخة الأزهر على فيس بوك تحتفي بمرور تسعة أعوام على الإمام الطيب
صفحة مشيخة الأزهر على فيس بوك تحتفي بمرور تسعة أعوام على الإمام الطيب صفحة مشيخة الأزهر على فيس بوك تحتفي بمرور تسعة أعوام على الإمام الطيب

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