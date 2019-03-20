النقد العربي ينظم مؤتمرا لتعزيز التكامل المالي.. 27 الجاري

ينظم صندوق النقد العربي مؤتمرًا رفيع المستوى حول "دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي" يومي 27 و28 من مارس الجاري، بمقره بأبوظبي.



يجمع المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين بمشاركة الوكالة الألمانية للتنمية، كبار المسؤولين والخبراء في القطاع المالي يمثلون مؤسسات مالية دولية ومصارف مركزية ومؤسسات عالمية في مجال خدمات وتقنيات نظم الدفع، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي والأوروبي وجمعية سويفت (SWIFT) ومؤسسة يوروكلير(Euroclear)، بغرض الحوار والتشاور وتبادل المعرفة حول التحديات والحلول والمستجدات على صعيد نظم الدفع والتسويات عبر الحدود.



يناقش المؤتمر عدد من القضايا والمحاور، التي تشمل مستقبل ودور نظم الدفع الإقليمية، واتجاهات صناعة خدمات المدفوعات والمستجدات والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، ودور تقنيات نظم الدفع الحديثة في تعزيز كفاءة وسلامة المعاملات المالية ودعم فرص التكامل والشمول المالي.



يشارك في المؤتمر أكثر من 300 خبير وأكاديمي ومختص من نظم الدفع والخدمات المالية، بحضور كبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما سيشارك فيه المعنيين من البنوك التجارية والمؤسسات المالية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات وشركات التقنيات المالية، وشركات استشارات وتقنيات نظم الدفع على المستوى المحلي والعالمي.



ويعتزم صندوق النقد العربي الاستفادة من هذه الفرصة لتقديم رؤيته وجهوده في إنشاء منصة إقليمية للمدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية، بما يساهم في الارتقاء بالبنى التحتية المالية الإقليمية في العالم العربي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل المالي في المنطقة وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية مع العالم.

