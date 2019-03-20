المالية: الحكومة تنفق 18.04 مليار جنيه على المزايا التأمينية للموظفين خلال عام

أنفقت الحكومة على مخصصات المزايا التأمينية الممنوحة لموظفي الجهاز الإداري للدولة خلال الـ7 شهور الأولي للعام المالي الجاري نحو 18.04 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.21 مليار جنيه،عما تم إدراجه في نفس الفترة من العام المالي الماضي إذ سجل وقتها 14.834 مليارا .



قال تقرير اصدرته وزارة المالية إن حصة المبالغ المالية التي صرفتها الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي بلغت 14.55 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 12.021 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.



ووصلت جملة المبالغ الموجهة للمزاي التأمينية الأخري لـ 3.5 مليار جنيه مقابل 2.814 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الماضي.