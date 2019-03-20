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أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:14 ص
الدكتورة رحاب العوضي،
الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي
كـريـم الخـطيب
قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن لغة الحوار مفقودة بين معظم الأسر، مشيرة إلى أن حالات تأتي لها مصابة بالاكتئاب والقلق، بسبب السوشيال ميديا.

وأضافت «نبيل» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن عدم الإنجاز لدى بعض الأشخاص يجعلهم يهربون الى السوشيال ميديا، موضحة أن السلوك المنحرف والشاذ هو السبب في الكثير من السلبيات بالمجتمع.

وأشارت أستاذ علم النفس السلوكي، إلى أن السوشيال ميديا ليست السبب الرئيسي في مشاكل المجتمع، ولكن هناك أسباب كثيرة أخرى لأن السوشيال ميديا لن تؤثر سلبا إلا على الشخصية الضعيفة، مؤكدة أن الآباء والأمهات أصبح دورهما في تراجع، وعلاقتهما تقل بأبنائهما بسبب مشغوليات الحياة، لذلك الأبناء يلجأون إلى العالم الافتراضي.

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أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
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