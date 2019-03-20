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حوادث

حبس 6 أشخاص اختطفوا شابين ببدر بسبب خلافات مالية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:41 ص
احد المتهمين عقب
احد المتهمين عقب القبض عليه
عمرو خليفة
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 6 أشخاص 4 أيام لاتهامهم باختطاف شابين لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثانى دائرة القسم قد تمكنت من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها ٦ أشخاص وبصحبتهم المجنى عليهما (محمود . س . ا سن 35 "سمسار عقارات" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - نجل شقيقه المدعو/محمد . أ . س - سن 14 "طالب" ومقيم بدائرة القسم).

بمناقشة المجنى عليهما قررا أنهما حال تواجده بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم (ملك والد الأخير) ، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة ، وقاموا بإصطحابهما كرهًا عنهما إلى أن تم ضبطهما واتهموهم بالشروع فى اختطافهما.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة ، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجنى عليه الثانى) ، فاتفق مع باقى المتهمين على التوجه لمكتبه اختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها ، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقى المتهمين باصطحاب المجنى عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول و اعترفوا باشتراكهم معه فى ارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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