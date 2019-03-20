حبس 6 أشخاص اختطفوا شابين ببدر بسبب خلافات مالية

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 6 أشخاص 4 أيام لاتهامهم باختطاف شابين لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما.





وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثانى دائرة القسم قد تمكنت من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها ٦ أشخاص وبصحبتهم المجنى عليهما (محمود . س . ا سن 35 "سمسار عقارات" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - نجل شقيقه المدعو/محمد . أ . س - سن 14 "طالب" ومقيم بدائرة القسم).





بمناقشة المجنى عليهما قررا أنهما حال تواجده بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم (ملك والد الأخير) ، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة ، وقاموا بإصطحابهما كرهًا عنهما إلى أن تم ضبطهما واتهموهم بالشروع فى اختطافهما.



