فيلم جمع ماجد الكدوانى بمحمد رمضان ولم يتقابلا ضمن أحداثه

نشرت العديد من المواقع خبر انضمام الممثل ماجد الكدواني لفيلم رجالة حمزة وأكدت أنه التعاون الأول بين رمضان والكدوانى، ولكن الثنائى جمعهما فيلم ساعة ونص عام 2012 ولكنهما لم يتقابلا ضمن أحداثه.



الكدوانى يعرض له فيلم نادي الرجال السري فى دور العرض السينمائية وهو من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل.



من جهة أخرى تعاقد ماجد الكدوانى على بطولة فيلم جديد مع المخرج عمرو سلامة تحت عنوان برة المنهج، وهو من تأليف عمرو سلامة وخالد دياب.