ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم جمع ماجد الكدوانى بمحمد رمضان ولم يتقابلا ضمن أحداثه

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:49 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نشرت العديد من المواقع خبر انضمام الممثل ماجد الكدواني لفيلم رجالة حمزة وأكدت أنه التعاون الأول بين رمضان والكدوانى، ولكن الثنائى جمعهما فيلم ساعة ونص عام 2012 ولكنهما لم يتقابلا ضمن أحداثه.

الكدوانى يعرض له فيلم نادي الرجال السري فى دور العرض السينمائية وهو من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل.

من جهة أخرى تعاقد ماجد الكدوانى على بطولة فيلم جديد مع المخرج عمرو سلامة تحت عنوان برة المنهج، وهو من تأليف عمرو سلامة وخالد دياب.

ترشيحاتنا

برلماني يفجر مفاجأة حول مرتكب مجزرة أوسيم.. فيديو

زلة تويتر.. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الوحدة السعودي.. وسرقة الحساب حجة بعد كل إساءة

خبير اقتصادي: الدولار سيتراجع إلى 6 جنيهات في هذه الحالة

مساعد وزير الداخلية: السيارات القديمة مش هتعدي من قانون المرور الجديد

سعر ومواصفات مرسيدس مايباخ GLS

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

ولاد البلد.. قصة منى شندي.. مصرية تقود البحرية الأسترالية

بعد إصابة كيم كارداشيان.. معلومات لا تعرفها عن الصدفية

النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

شاهد.. غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات في بحر الخليج

أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم
استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا
محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك
محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟