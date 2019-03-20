تحديات الشحن الجوي في ندوة عالمية.. إياتا يدعو الحكومات إلى فتح الحدود أمام الأنشطة التجارية.. وتحديث مرافق الشحن الجوي والعمليات في الأسواق الواعدة.. وتسريع خطى التحول الرقمي في سلسلة التوريد

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو إلى:

تحديث العمليات في الأسواق الواعدة كالتجارة الإلكترونية ونقل البضائع الحساسة

تسريع الخطى في ميدان التحول الرقمي في سلسلة التوريد

تعزيز كفاءة استخدام البيانات لتحسين الجودة التشغيلية

العمل ضمن المعايير العالمية على الدوام





في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الشحن الجوي صعوبات كبيرة، إثر الضعف الملحوظ في نشاط الاقتصاد العالمي، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، خلال الندوة العالمية للشحن، التي عقدت تحت عنوان "تمكين التجارة العالمية"، الحكومات وقطاع الشحن الجوي للتركيز على ثلاث أولويات ضرورية لاستيعاب الطلب المتزايد على القطاع وضمان الحصول على القدر الأكبر الممكن من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطيران.





وتشمل هذه الأولويات الثلاث تعزيز سرعة تحديث العمليات، وتطبيق وتنفيذ المعايير العالمية، وفتح الحدود أمام الأنشطة التجارية.





وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن البيئة التشغيلية لقطاع الشحن الجوي، تتسم بصعوباتها المتزايدة، إذ شهد 2018 معدل نمو في الطلب بنسبة 3.5%، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في النمو بالمقارنة مع عام ،2017 الذي شهد نموًا استثنائيًا بلغ 9.7%. ومنذ منتصف عام 2018، أسهمت عوامل مثل تضاؤل التجارة العالمية، وانخفاض معدلات ثقة المستهلكين، والعوائق الجيوسياسية في التباطؤ الكلي في نمو الطلب، حيث شهد يناير 2019 انكماشًا بلغ 1.8% مقارنةً بالعام الماضي.





التحديث

لذا دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تحديث العمليات ضمن القطاع، الأمر الذي سيكون بالغ الأهمية لتلبية التضاعف المتوقع في الطلب خلال العقدين المقبلين، وطالب العملاء تحديث العمليات من الأسواق التي تتمتع بإمكانيات نمو واعدة، كالتجارة الإلكترونية ونقل البضائع الحساسة من حيث الوقت ودرجات الحرارة كالمنتجات الدوائية والبضائع القابلة للتلف.





وتماشيًا مع قرار الذي صدر خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في 2017 حول تحديث قطاع الشحن الجوي، دعا الاتحاد أيضًا إلى تسريع الخطى في ميدان التحول الرقمي في سلسلة التوريد وتعزيز كفاءة استخدام البيانات لتحسين الجودة التشغيلية، مُوضحا أن الرؤية الرقمية للقطاع تركز على أربعة مجالات، هي: ( اعتماد بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية (e-AWB) على الصعيد العالمي، واعتماد لغة بيانات مشتركة على الصعيد العالمي- كمعايي، Cargo XML، المشاركة الذكية للبيانات، استخدام بيانات الأداء لتعزيز التحسينات على الجودة).





كما شدد الاتحاد بضرورة تحديث مرافق الشحن الجوي، إذ قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن قطاع التجارة الرقمية يتطلع إلى ابتكار مستودعات مؤتمتة تضم رفوفًا عالية، تجوبها سيارات ذاتية القيادة وصديقة للبيئة، مع موظفين مجهزين بأدوات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وعلى الرغم من أن مخازن بضائع الشحن العادية الحالية تمتلك التقنيات الضرورية، إلا أن هناك فجوة كبيرة يتوجب علينا رأبها".





وأردف دو جونياك: "تكمن المشكلة بسرعة السوق أكثر من ارتباطها بالتكنولوجيا، إذ من الصعوبة بمكان إحداث التغيير على صعيد قطاع عالمي يشتمل على عدد هائل من الأطراف المعنية ويولي السلامة الأولوية القصوى، لكنّ المهمة ليست مستحيلة، وأدعو الأطراف المعنية كافة بإيجاد السبل الكفيلة بإحداث التغيير الضروري بالسرعة التي يتوقعها عملاؤنا".





المعايير العالمية

حثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الحكومات على ضمان تطبيق والعمل ضمن المعايير العالمية على الدوام، وفي هذا الصدد، سلّط دو جونياك الضوء على مثالين اثنين، الأول، هي المعايير الدولية للنقل الآمن لبطاريات الليثيوم، حيث تلجأ بعض شركات الشحن إلى تجاهل المعايير العالمية، في حين لا تقوم الحكومات بالمساءلة في تنفيذ القوانين، وفي بعض الحالات، نراهم يبذلون جُهدًا في مكافحة البضائع المزورة أكبر من الجهد المبذول في مجال بطاريات الليثيوم، علمًا أنّ كلاهما يستدعيان الاهتمام، نظرًا لما ينجم عن بطاريات الليثيوم من خطورة أثناء الرحلات الجوية، وندعو الحكومات ببذل جهود أكبر فيما يتعلق بصرم هذه القوانين".





أما المثال الثاني، يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لجعل التجارة أبسط وأرخص وأسرع، حيث طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات بتنفيذ ثلاث اتفاقيات مهمة، وهما: ( اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، اتفاقية مونتريال لعام 1999 (MC99)؛ اتفاقية كيوتو المعدّلة الخاصة بالمنظمة العالمية للجمارك).





فتح الحدود أمام التجارة

وحثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إبقاء الحدود مفتوحة أمام التجارة، حيث أشار دو جونياك خلال كلمته على المخاطر التي قد تؤثر على قطاع النقل الجوي بصفة خاصة والعالم على نطاق أوسع، وذكر منها سياسات الحماية والتعارض التجاري بين الدول، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوجّه المناهض للعولمة.





وأكد دو جونياك إلى توحيد الدعوات إلى الحكومات بأنّ قطاع الطيران، بما فيه الشحن الجوي، مسألة في غاية الأهمية، وإنّ هذه المخاطر لن تعود بالنفع على أي أحد على المدى الطويل.



