إحدى الأمهات المثاليات: نجلي استشهد خلال أداء الخدمة العسكرية

قالت نبيلة شحاته ، إحدى الأمهات المثاليات، إن نجلها وليد استشهد خلال تأديته الخدمة العسكرية.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج " يحدث في مصر " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أنها كانت في قمة السعادة لحظة اختيارها الأم المثالية معلقة :" نفس إحساسي بيوم استشهاد ابني ".



وتابعت:" ابني داخل الجيش راجل، ومات راجل، وكان جدع مع اصحابه ربنا يرحمه ".

