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إحدى الأمهات المثاليات: نجلي استشهد خلال أداء الخدمة العسكرية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:18 م
جنازة عسكرية وشعبية
جنازة عسكرية وشعبية لأحد الشهداء
حسام الحارتي
قالت نبيلة شحاته ، إحدى الأمهات المثاليات، إن نجلها وليد استشهد خلال تأديته الخدمة العسكرية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج " يحدث في مصر " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أنها كانت في قمة السعادة لحظة اختيارها الأم المثالية معلقة :" نفس إحساسي بيوم استشهاد ابني ".

وتابعت:" ابني داخل الجيش راجل، ومات راجل، وكان جدع مع اصحابه ربنا يرحمه ".

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