نائب المرج يتفقد مساكن أهالينا قبل نقل عشش العصارةً والمهاجرين

تفقد البرلماني أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، مساكن أهالينا ١ بشارع جمال عبد الناصر بحي السلام وذلك قبل نقل أهالي عشش المهاجرين بالأندلس وعشش العصارة قبل بدء التسكين لمساكن أهالينا.



وأكد النائب أحمد علي أنه تم فحص تظلمات الأهالي بعد الحصر ومراجعة الكشوف من خلال لجنة ترأسها نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمستشار القانوني لنائب المحافظ.



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد وأوفي بمسكن يليق بحياة المصريين من خلال القضاء علي العشوائيات وتوفير سكن ملائم وآدمي يليق بالمصريين.



كما تقدم بالشكر لوزير الإسكان السابق ورئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور مصطفي مدبولي لموافقته علي ادراج عشش المهاجرين والعصارة .