ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب المرج يتفقد مساكن أهالينا قبل نقل عشش العصارةً والمهاجرين

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:22 م
النائب أحمد علي يتفقد
النائب أحمد علي يتفقد مساكن أهالينا
عبد الرحمن سرحان
تفقد البرلماني أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، مساكن أهالينا ١ بشارع جمال عبد الناصر بحي السلام وذلك قبل نقل أهالي عشش المهاجرين بالأندلس وعشش العصارة قبل بدء التسكين لمساكن أهالينا.

وأكد النائب أحمد علي أنه تم فحص تظلمات الأهالي بعد الحصر ومراجعة الكشوف من خلال لجنة ترأسها نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمستشار القانوني لنائب المحافظ.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد وأوفي بمسكن يليق بحياة المصريين من خلال القضاء علي العشوائيات وتوفير سكن ملائم وآدمي يليق بالمصريين.

كما تقدم بالشكر لوزير الإسكان السابق ورئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور مصطفي مدبولي لموافقته علي ادراج عشش المهاجرين والعصارة .
نائب المرج يتفقد مساكن أهالينا قبل نقل عشش العصارةً والمهاجرين
نائب المرج يتفقد مساكن أهالينا قبل نقل عشش العصارةً والمهاجرين

ترشيحاتنا

الكويت تستبعد المدرسين المصريين من تعاقدات العام الجديد

شاهد.. علي محمد علي يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو

النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

ثنائي الزمالك مهدد بالغياب أمام الأهلي في كلاسيكو العرب

بالأسماء.. حركة تعيينات وتنقلات جديدة في قطاع البترول.. صور

مدمن مخدرات يطلق النار على مواطنين عقب مشاجرته مع زوجته بأوسيم

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

صحفي إسباني لـ صدى البلد: هازارد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى بشرط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم
استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا
محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك
محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟