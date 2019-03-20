شاهد.. فيفي عبده في أول ظهور لها بعد الوعكة الصحية

شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها على كرسي خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، بعد التغلب على الوعكة الصحية التي أصابتها مؤخرًا، وعلقت على الصورة قائلة: "وحشتوني بحبكم".



وتنتظر فيفى عبده استكمال تصوير دورها فى مسلسل "ياسمينا"، الذي تشارك فيه مع الفنانين: حازم سمير، وسامح الصريطي وميار الغيطي، وإنتاج عدة منتجين بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



وتقدم فيفى عبده تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها حيث تدور أحداث المسلسل حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم، ولكنه يقدم بشكل مختلف وجديد لأول مرة في الدراما المصرية.



كانت فيفى عبده قد تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى إلزامها الفراش وطالبت جمهورها بالدعاء لها.