ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة 6 أكتوبر: نشارك بحملة مكافحة المخدرات في هذه الحالة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:27 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور مرعي مدكور عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر إن حملة مكافحة الإدمان التى أطلقتها وزارة التعليم العالي بالجامعات الحكومية والخاصة هامة جدا لإنقاذ الشباب المصرى من هذه المخاطر وإذا تم تعميمها على كافة الجامعات سيتم تطبيقها داخل جامعة 6 أكتوبر لكل الطلاب.

وأضاف مدكور فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجامعة دائما ما تقوم بعمل حملات توعية الطلاب وإرشادهم ومعرفتهم بمخاطر تعاطي وأضرار الإدمان كما أن الطلاب الجدد الذين يقومون بالالتحاق بالجامعة يتم عمل تحليل لهم من ضمنها تحليل للمخدرات ومن يثبت تعاطيه يتم رفض الملف الخاص به فورا أما الطلاب الملتحقين من يشك فى سلوكه يتم عمل تحليل له وإذا ثبت ذلك تشكل لجنة وتحديد قرار الفصل من عدمه.

وأوضح مدكور أنه ليس من المنطقى أن نحضر جميع الطلاب لإجراء تحليل ضد المخدرات ولكن إذا عممت الوزارة هذا الإجراء ستقوم بتنفيذه على الفور لأننا مع جميع قرارات الوزارة للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب .

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها اللبنانية

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

وزيرات بدرجة مقاتلات.. الهجرة تستعرض نجاحات سيدات الحكومة المصرية

شاهد يفجر مفاجآت عن حادث إطلاق النار على مواطنين في أوسيم.. صور

زلة تويتر.. القصة الكاملة لأزمة ميدو مع الوحدة السعودي.. وسرقة الحساب حجة بعد كل إساءة

ننفرد بنشر صورة أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر المقتولة داخل منزلها بالمنوفية

تامر عبد الحميد يعلق على إقالة ‎ميدو من تدريب الوحدة السعودي

برلماني يفجر مفاجأة حول مرتكب مجزرة أوسيم.. فيديو

رمضان عبدالمعز: 4 أمور تجعل الدعاء غير مستجاب.. فيديو

مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو سبب تراجع مستوى محمد صلاح

الحكم بإعدام فران ذبح خطيبته وابنة شقيقتها فى البحيرة

تعيين أول قاضيتين في الإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم
استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا
محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك
محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟