جامعة 6 أكتوبر: نشارك بحملة مكافحة المخدرات في هذه الحالة

قال الدكتور مرعي مدكور عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر إن حملة مكافحة الإدمان التى أطلقتها وزارة التعليم العالي بالجامعات الحكومية والخاصة هامة جدا لإنقاذ الشباب المصرى من هذه المخاطر وإذا تم تعميمها على كافة الجامعات سيتم تطبيقها داخل جامعة 6 أكتوبر لكل الطلاب.



وأضاف مدكور فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجامعة دائما ما تقوم بعمل حملات توعية الطلاب وإرشادهم ومعرفتهم بمخاطر تعاطي وأضرار الإدمان كما أن الطلاب الجدد الذين يقومون بالالتحاق بالجامعة يتم عمل تحليل لهم من ضمنها تحليل للمخدرات ومن يثبت تعاطيه يتم رفض الملف الخاص به فورا أما الطلاب الملتحقين من يشك فى سلوكه يتم عمل تحليل له وإذا ثبت ذلك تشكل لجنة وتحديد قرار الفصل من عدمه.



وأوضح مدكور أنه ليس من المنطقى أن نحضر جميع الطلاب لإجراء تحليل ضد المخدرات ولكن إذا عممت الوزارة هذا الإجراء ستقوم بتنفيذه على الفور لأننا مع جميع قرارات الوزارة للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب .

