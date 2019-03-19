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تنسيقية شباب الأحزاب: الاختلاف ظاهرة صحية للحياة السياسية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:37 م
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية الأحزاب بمثابة منصة حوار بين مختلف التيارات الحزبية، وهذه ظاهرة صحية قادمة للحياة السياسية المصرية.

وأضاف غنيم، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر؛ ولبنى عسل؛ والمذاع على فضائية "الحياة"،: "أصبح لدينا القدرة على خلق حالة من الحوار بين الأيدلوجيات المختلفة"؛ موضحا أن أى قضية تمس الحياة السياسية والمواطن المصرى تتم مناقشتها بحرية تامة بدون أى تحفظات.

وأكد أن مصر كانت تفتقد حالة الحوار، وأجيال كثيرة فشلت فى الوصول إليه؛ منوها أن شباب تنسيقية الأحزاب يمتلكون الأدوات، وسلاح دعم القيادة السياسية للشباب المصرى، بجانب التناغم والتجانس بين مجموعة أعضاء التنسيقية.

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