عزمي مجاهد يحذر: بروكسل فى مرمى نيران الإرهاب التركي

توقع الإعلامي عزمي مجاهد، موجة من الانفجارات والعمليات الإرهابية فى بلجيكا خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "خدوا الكلام ده عني، فيه تفجيرات هتحصل الفترة المقبلة".



وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإخوان والدواعش تحركوا لإثارة البلبلة في بروكسل، أنا بقولكم أهو هتشوفوا هيحصل ايه في بلجيكا.



وتساءل "مجاهد" عن سر اختيار الإرهابيين لبلجيكا لتنفيذ التفجيرات خلال الفترة المقبلة.