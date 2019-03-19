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عزمي مجاهد يحذر: بروكسل فى مرمى نيران الإرهاب التركي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:27 م
حادث ارهابي بروكسل
حادث ارهابي بروكسل
عبد الخالق صلاح
توقع الإعلامي عزمي مجاهد، موجة من الانفجارات والعمليات الإرهابية فى بلجيكا خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "خدوا الكلام ده عني، فيه تفجيرات هتحصل الفترة المقبلة".

وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإخوان والدواعش تحركوا لإثارة البلبلة في بروكسل، أنا بقولكم أهو هتشوفوا هيحصل ايه في بلجيكا.

وتساءل "مجاهد" عن سر اختيار الإرهابيين لبلجيكا لتنفيذ التفجيرات خلال الفترة المقبلة.

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