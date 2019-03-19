عزمي مجاهد يحذر: بروكسل فى مرمى نيران الإرهاب التركي

توقع الإعلامي عزمي مجاهد، موجة من الانفجارات والعمليات الإرهابية فى بلجيكا خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "خدوا الكلام ده عني، فيه تفجيرات هتحصل الفترة المقبلة".
وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإخوان والدواعش تحركوا لإثارة البلبلة في بروكسل، أنا بقولكم أهو هتشوفوا هيحصل ايه في بلجيكا.
وتساءل "مجاهد" عن سر اختيار الإرهابيين لبلجيكا لتنفيذ التفجيرات خلال الفترة المقبلة.
وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإخوان والدواعش تحركوا لإثارة البلبلة في بروكسل، أنا بقولكم أهو هتشوفوا هيحصل ايه في بلجيكا.
وتساءل "مجاهد" عن سر اختيار الإرهابيين لبلجيكا لتنفيذ التفجيرات خلال الفترة المقبلة.