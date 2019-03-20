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فن

مراد مكرم ضيف شرف "قمر هادي"

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:01 ص
مراد مكرم
مراد مكرم
سعيد فراج
يشارك الفنان مراد مكرم، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "قمر هادي" للنجم هاني سلامة، بجانب مسلسله الأول "الملكة" للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال مراد مكرم، في بيان صحفي، إنه يعمل كضيف شرف في العمل وهو محور رئيسي داخل المسلسل عن طريق حدث معين يترتب عنه فلاش باك طوال أحداث العمل.

مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في رمضان الماضي بمسلسل "فوق السحاب" أو قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور".

المسلسل ، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفي ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي واية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة, تأليف إسلام حافظ , وإخراج رؤوف عبد العزيز ,وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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