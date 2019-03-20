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اقتصاد

المصري للدراسات السياسات يناقش مستقبل البنية التحتية في مصر.. اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:44 ص
مستقبل البنية التحتية
مستقبل البنية التحتية في مصر
محمد يحيي
ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، جلسة نقاشية، صباح اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مستقبل البنية التحتية في مصر... تطوير السكة الحديد"، بمقره في باب اللوق، وبحضور ممثلي وزارة المالية وهيئة السكة الحديد ونواب البرلمان.

ويهدف اللقاء إلى معرفة حجم الإنفاق العام على تطوير البنية التحتية وأثرها في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.

وقال أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز، إن اللقاء يسلط الضوء على مخصصات الموازنة العامة لدعم الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا انه سيتم عرض توصيات عقب انتهاء الورشة لرفعها للجهات المعنية بالحكومة .

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