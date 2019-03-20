في ذكرى رحيله.. ما صلة القرابة بين عبد الغني النجدي وإسعاد يونس

يوافق اليوم 20 مارس، الذكرى 39 لرحيل الفنان القدير عبد الغني النجدي، الذي إن نُسيت أعماله فلن تُنسى مشاهده وأدواره الفنية، التي ترك في كلًا منها بصمة خاصة، وتميز بجمله التي لا تزال باقية.



استطاع عبد الغني النجدي أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بادائه البسيط واتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره فهو "البواب والعسكري والمواطن" ذو القدرات الضعيفة.



تزوج الراحل عبد الغني النجدي من المونولوجست والراقصة بديعه صادق وانجب منها إبنه خالد النجدى، وبديعة صادق، هي أخت الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس.