ننشر القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة عين شمس

يعرض صدى البلد، المستند الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات للقائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة عين شمس، والتي تضم 9 أسماء تقدموا رسميا بأوراق الترشح على المنصب، والتي تؤكد عدم استبعاد أحد من بين المرشحين بالقائمة المبدأية.



وضمت قائمة المرشحين على المنصب، كل من الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور ممدوح الدماطي، أستاذ الآثار بآداب عين شمس.



كما تضمنت القائمة كلا من الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد مبروك أبو الوفا، الأستاذ بصيدلة عين شمس.



كما تقدم بأوراق الترشح على منصب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أماني خليفة عميد صيدلة عين شمس الأسبق، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد صيدلة عين شمس، والدكتور مايسة نصر فريد، رئيس قسم الدراسات الطبية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.



