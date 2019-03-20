ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. انطلاق الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية غدًا.. ومشروع قانون للرعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:50 ص
عبد الرحمن سرحان

ترشيحاتنا

الملك سلمان يطلق اسم ولي العهد على أهم شوارع العاصمة السعودية

الحكم بإعدام فران ذبح خطيبته وابنة شقيقتها فى البحيرة

ننفرد بنشر صورة أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر المقتولة داخل منزلها بالمنوفية

شاهد.. طفل لم يتعد الأربع سنوات يعيش بين الثعابين والتماسيح

موظفة مسلمة تستقيل من سكاي نيوز أستراليا.. وتكشف توجهاتها العنصرية

خبير اقتصادي: الدولار سيتراجع إلى 6 جنيهات في هذه الحالة

أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

الكويت تستبعد المدرسين المصريين من تعاقدات العام الجديد

وزيرات بدرجة مقاتلات.. الهجرة تستعرض نجاحات سيدات الحكومة المصرية

السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

نيسان تخطط لزيادة إنتاج مصنعها في مصر من 6 الآف إلى 28 ألف سيارة

أستراليا تستدعي سفير تركيا بشأن تصريحات أردوغان عن قتل الوافدين لبلاده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً
مشادة على الهواء بسبب السوشيال ميديا وقضايا الطلاق والخلع بين المتزوجين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟