نشرة أخبار البرلمان.. انطلاق الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية غدًا.. ومشروع قانون للرعاية اللاحقة لفاقدي السند الأسري

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الثلاثاء 19 مارس:برلمانية تتقدم بمشروع قانون للرعاية اللاحقة لفاقدى السند الأسريرئيس مجلس النواب يزور مطرانية أسوان.. صوراتصالات النواب: لا مساس بحرية الصحافة بقانون حماية البيانات الشخصيةالأعمال المصري الأوروبي ينظم حوارا حول التعديلات الدستورية.. غداالحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور ينطلق من قاعة الشورى..غداخطة البرلمان تمهل 11 وزارة حتى 31 مارس لتقديم مشروعات موازناتهامتحدث البرلمان: السيسى نجح بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة مصر دوليابرلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة حول شركات وهمية تحصل ضرائب من المواطنينندوات عن التعديلات الدستورية وقوافل طبية.. أبرز فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات