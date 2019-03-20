مصر وأفريقيا شراكة حقيقية.. ندوة بالجامعة البريطانية اليوم

تنظم الجامعة البريطانية بالقاهرة، ندوة، اليوم الأربعاء، لعنوان "مصر تعود.. مصر وأفريقيا: شراكة حقيقية ومستقبل أفضل" وذلك بمقرها في مدينة الشروق.





وتأتي هذه الندوة فى إطار زيارة 40 سفيرًا أفريقيًا للجامعة، بالإضافة لمشاركة رئيس بعثة الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية.



