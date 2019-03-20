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تعليم

مصر وأفريقيا شراكة حقيقية.. ندوة بالجامعة البريطانية اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:48 ص
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
كريم عاطف
تنظم الجامعة البريطانية بالقاهرة، ندوة، اليوم الأربعاء، لعنوان "مصر تعود.. مصر وأفريقيا: شراكة حقيقية ومستقبل أفضل" وذلك بمقرها في مدينة الشروق.

وتأتي هذه الندوة فى إطار زيارة 40 سفيرًا أفريقيًا للجامعة، بالإضافة لمشاركة رئيس بعثة الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية.

وتهدف الزيارة إلى المزيد من التواصل مع القارة السمراء، وذلك في إطار مساعى الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي ، للانفتاح على أشقائنا فى أفريقيا , وبالاخص بعد نجاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

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