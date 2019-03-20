التخطيط: الشبكة القومية للطرق أبرز مشروعات الحكومة خلال 4 سنوات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة نفذت على مدار الـ4 سنوات الأخيرة، عددا من المشروعات القومية لدعم البنية الأساسية، من بينها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الجديدة والمتجددة منها بالشراكة مع القطاع الخاص.





وقالت " السعيد" في تصريحات لها، إن مصر تقوم حاليًا بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، بالإضافة الى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.





وأشارت إلى أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019 بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.