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أخبار البلد

الخارجية تعرب عن تعازيها في المواطنين الثلاثة ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:37 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في المواطنين المصريين الثلاثة من ضحايا حادث انهيار سقف بأحد المساجد (قيد الإنشاء) بمنطقة الصليبخات في دولة الكويت فجر اليوم الثلاثاء، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن الحادث قد أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين؛ وهم: محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبد الستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين آخرين بإصابات متفرقة.

وأشارت إلى أن القنصلية المصرية في الكويت قامت بإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن.

وتتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.

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