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أخبار العالم

فلاديمير العظيم.. غواصة نووية روسية تصيب أهدافها بدقة على بعد 10 آلاف كم

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:34 م
الغواصة النووية
الغواصة النووية
أحمد سيف الدين
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أكبر غواصاتها النووية التي تأتي من طراز "بوري"، والتي تحمل عددا من الصواريخ العابرة للقارات، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الصن البريطانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة "فلاديمير العظيم"، ستنقل من مكان تصنيعها إلى المحيط استعدادا لعملها قريبا، مضيفة أن الغواصة النووية مسلحة بصواريخ تبلغ قوتها 550 كيلو طن، وقادرة على ضرب أهداف تبعد عنها بمسافة 10 آلاف كلم.

وأضافت الوزارة وفقا لما نشرته "ذا صن" أن موسكو ستزيد عدد الغواصات من الطراز الجديد،لتصل إلى 10 غواصات، ويمكن للغواصة الجديد إطلاق 20 صاروخا عابرا للقارات، وهى ذات قدرة تدميرية عالية، وشرعت روسيا في تصميم هذه الغواصة عام 2012، وكان من المتوقع أن تدخل الخدمة في 2019.

يذكر أن الغواصة مزودة بنظام صواريخ "بولافا"، الذي يصل مداها إلى 9600 كلم، وتسعى البحرية الروسية إلى جعلها الترسانة الرئيسية للغواصات النووية في العقود المقبلة.

وكشفت وزارة الدفاع أن الغواصة يمكن أن تسير على عمق 400 متر، كما أنه لا يمكن لأي رادار اكتشافها.

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