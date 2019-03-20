أحمد جمال يحيي حفل عيد الأم بجامعة القاهرة.. اليوم

يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي في جامعة القاهرة اليوم الأربعاء 20 مارس، احتفالًا بعيد الأم، بحضور طلبة وطالبات الجامعة في قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة.





يُذكر أن آخر أعمال أحمد جمال الفنية كانت أغنية بعنوان "توكلنا على الله"، من إنتاج: أمير محروس، ومن كلمات: محمود عبدالله، ولحن: مصطفى شوقى، وفكرة وموسيقى ومكس وماستر: أمير محروس، وتم التسجيل في ستوديو إم ساوند 2.



