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فن

أحمد جمال يحيي حفل عيد الأم بجامعة القاهرة.. اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:01 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
سعيد فراج
يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي في جامعة القاهرة اليوم الأربعاء 20 مارس، احتفالًا بعيد الأم، بحضور طلبة وطالبات الجامعة في قاعة الحفلات الكبرى بالجامعة. 

يُذكر أن آخر أعمال أحمد جمال الفنية كانت أغنية بعنوان "توكلنا على الله"، من إنتاج: أمير محروس، ومن كلمات: محمود عبدالله، ولحن: مصطفى شوقى، وفكرة وموسيقى ومكس وماستر: أمير محروس، وتم التسجيل في ستوديو إم ساوند 2. 

وعلى جانب آخر، يواصل أحمد جمال، التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد، الذي انتهى من تسجيل عدد من الأغاني ويستعد لضم أغاني جديدة للألبوم.

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