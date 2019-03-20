نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نسعى لبناء جيل قادر على التتويج في الأولمبياد

أكد حسام عجور، نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن مجلس إدارة الاتحاد منذ توليه المهمة حرص على بناء جيل من الشباب يكون قادرًا على المنافسة الدولية واعتلاء منصات التتويج بالأولمبياد، من خلال إقامة المعسكرات الخارجية لهم إلى جانب المشاركات الدولية، والتي من بينها بطولة الدوري العالمي للشباب بقبرص، وبطولة الدوري العالمي للشباب بكرواتيا.





وقال "عجور" إن الاتحاد حرص على مشاركة بعثة كبيرة من اللاعبين تقدر بنحو 30 لاعبًا ولاعبة في الدوري العالمي للشباب بقبرص، والتي ستنطلق فعالياته خلال شهر مايو المقبل.



