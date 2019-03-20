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رياضة

نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نسعى لبناء جيل قادر على التتويج في الأولمبياد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:23 ص
لاعبو الكاراتيه
لاعبو الكاراتيه
أ ش أ
أكد حسام عجور، نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن مجلس إدارة الاتحاد منذ توليه المهمة حرص على بناء جيل من الشباب يكون قادرًا على المنافسة الدولية واعتلاء منصات التتويج بالأولمبياد، من خلال إقامة المعسكرات الخارجية لهم إلى جانب المشاركات الدولية، والتي من بينها بطولة الدوري العالمي للشباب بقبرص، وبطولة الدوري العالمي للشباب بكرواتيا.

وقال "عجور" إن الاتحاد حرص على مشاركة بعثة كبيرة من اللاعبين تقدر بنحو 30 لاعبًا ولاعبة في الدوري العالمي للشباب بقبرص، والتي ستنطلق فعالياته خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف بجانب الدوري العالمي بقبرص، سندخل في معسكر مغلق بكرواتيا في مطلع شهر يونيو المقبل لمدة أسبوع قبل المشاركة بالدوري العالمي بالبلد نفسها في الشهر ذاته، وذلك ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه المجلس؛ لإتاحة الفرصة أمامهم في الاحتكاكات الدولية لكسر عامل الرهبة قبل المشاركة في بطولة العالم خلال مطلع العام المقبل.

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