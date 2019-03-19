صحفي إسباني لـ صدى البلد: هازارد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى بشرط

أكد الصحفي إدواردو كونيو الصحفي بجريدة "أس" الإسبانية، دخول إدارة ريال مدريد بشكل جدي لحسم صفقة نجم تشيلسي إيدن هازارد من البلوز الصيف القادم.



وكشف كونيو في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن إدارة بيريز ترى أن هازارد هو أفضل لاعب لـ ريال مدريد في الفترة المقبلة، إلا أن الإدارة لن تدفع في صفقة النجم البلجيكي أكثر من 80 مليون يورو.



وتابع أن ريال مدريد إذا لم يحصل على خدمات نجم البلوز في الانتقالات الصيفية القادمة، فإن هازارد لن يأتي إلى الفريق الملكي نهائيًا.



يذكر أن هازارد رفض التعليق على هذه الأخبار وقال: "أنا لا أعمل على ذلك في هذه اللحظة، وأريد أن ألمع مع تشيلسي في الأشهر القليلة".



