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أخبار العالم

الإيكواس تسعى لتسريع تنفيذ اتفاقية الشراكة مع موريتانيا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:40 م
إيكواس
إيكواس
أ ش أ
أكد تي كونزي مفوض التجارة والجمارك وحرية التنقل للجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اهتمام المجموعة بتسريع تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة مع موريتانيا من خلال اعتماد خطة عمل تساعد في ذلك.

وأشار كونزي - وفقا لما نقلته الإذاعة الموريتانية - إلى أهمية تبادل الآراء بين المشاركين من أجل تقريب وجهات النظر حول كافة القضايا المتعلقة بموضوع الشراكة بين موريتانيا والمجموعة.

وأكدت العالية بنت منكوس وكيلة وزارة التجارة الموريتانية، رغبة بلادها في المضي قدما لتحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا، والإسراع في تنمية اقتصاد المنطقة والاستفادة بشكل أفضل من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.

وأوضحت أن موريتانيا استطاعت بعد أول اجتماع لمجلس الشراكة الذي انعقد في نواكشوط في أكتوبر 2017، استئناف العمل التحضيري للتنفيذ الفعال من خلال التصديق على اتفاق الشراكة في شهر ديسمبر الماضي.

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد بحث، أمس الاثنين، مع وزيرة التجارة الموريتانية خديجة مبارك فال، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية والمجموعة من أجل تسريع تطبيق اتفاق الشراكة.

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