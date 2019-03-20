العليا للحج والعمرة: تدابير لضمان عدم ترحيل التأشيرات لشهر رمضان

اجتمعت اللجنة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء بكامل هيئتها بمقر وزارة السياحة برئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة وبحضور المستشار حمدي ابو زيد - مستشار وزيرة السياحة ، أحمد ابراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا ، أشرف شيحة والمهندس هشام أمين أعضاء اللجنة العليا .



أوضحت اللجنة العليا للحج والعمرة انه حرصا على انتظام موسم العمرة لعام 1440هــ والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم مخالفة الشركات للضوابط المنظمة لبرامج العمرة، فقد تم اتخاذ بعض التدابير الاحترازية تشمل قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب ، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة.



كما تضمنت مراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من الحصة المخصصة من التاشيرات لها خلال الفترة الماضية حتى شهر رجب لتوضيح أسباب ذلك بالاضافة الى اعتبارا من نهاية رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان .



وألزمت العليا للحج والعمرة الشركات بسفر وعودة المعتمرين فى توقيتاتها المحددة لضمان عدم ترحيل التأشيرات الى شهر رمضان ( ترحيل الكوتة ) كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل الى حد الغاء الترخيص ، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران فى سفر وعودة المعتمرين .



استكملت اللجنة وفقا لتدابيرها سيتم إلزام تلك الشركات السياحية بفتح الموقع الالكترونى المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الاراضى السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج وفى حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فورًا .





