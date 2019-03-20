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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:34 ص
جامع
جامع
صدى البلد
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 20 مارس 2019.

القاهرة
الفجر 4:32 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:30
المغرب 6:06
العشاء 7:24

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:36 ص
الظهر 12:08
العصر 3:35
المغرب 6:12 م
العشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:28
الظهر 11:56 م
العصر 3:25 م
المغرب 02: 6 م
العشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:30 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:22 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:13

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:22 ص
الظهر 11:50
العصر 3:17
المغرب 5:54 م
العشاء 7:10 م

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